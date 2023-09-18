عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشيع جنازة الفنان أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي.. صور وفيديو

صدى البلد

شيعت منذ قليل جثمان الفنان أشرف مصيلحي، إلي مثواه الاخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي .

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة مراسم التشييع والجنازة ومنهم الفنانة ماجدة ذكي، والفنانة نهال عنبر والفنان حمادة هلال  والفنانة لبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

 

كما شارك في تشييع الراحل، الدكتور الفنان يوسف شريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

 

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

IMG-20230918-WA0053
IMG-20230918-WA0053
IMG-20230918-WA0054
IMG-20230918-WA0054
IMG-20230918-WA0051
IMG-20230918-WA0051
IMG-20230918-WA0052
IMG-20230918-WA0052
IMG-20230918-WA0050
IMG-20230918-WA0050
IMG-20230918-WA0048
IMG-20230918-WA0048
IMG-20230918-WA0049
IMG-20230918-WA0049
IMG-20230918-WA0046
IMG-20230918-WA0046
IMG-20230918-WA0047
IMG-20230918-WA0047
IMG-20230918-WA0044
IMG-20230918-WA0044
IMG-20230918-WA0045
IMG-20230918-WA0045
IMG-20230918-WA0043
IMG-20230918-WA0043
IMG-20230918-WA0038
IMG-20230918-WA0038
IMG-20230918-WA0037
IMG-20230918-WA0037
IMG-20230918-WA0036
IMG-20230918-WA0036
IMG-20230918-WA0035
IMG-20230918-WA0035
IMG-20230918-WA0034
IMG-20230918-WA0034
IMG-20230918-WA0033
IMG-20230918-WA0033
IMG-20230918-WA0032
IMG-20230918-WA0032
IMG-20230918-WA0031
IMG-20230918-WA0031
IMG-20230918-WA0030
IMG-20230918-WA0030
IMG-20230918-WA0024
IMG-20230918-WA0024
IMG-20230918-WA0028
IMG-20230918-WA0028
IMG-20230918-WA0029
IMG-20230918-WA0029
IMG-20230918-WA0027
IMG-20230918-WA0027
IMG-20230918-WA0026
IMG-20230918-WA0026
IMG-20230918-WA0025
IMG-20230918-WA0025
IMG-20230918-WA0023
IMG-20230918-WA0023
IMG-20230918-WA0022
IMG-20230918-WA0022
IMG-20230918-WA0021
IMG-20230918-WA0021
IMG-20230918-WA0020
IMG-20230918-WA0020
IMG-20230918-WA0019
IMG-20230918-WA0019
أشرف مصيلحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من الكوليرا والملاريا وتشيد بمبادرة 100 مليون صحة

موازنة البرلمان: مجلس النواب يقر حزمة الدعم الرئاسي في أكتوبر لتنفيذها فورا

الكرملين: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاحات

الزمالك معاه ربنا.. تعليق صادم من خالد الغندور على انطلاق الدوري| خاص

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ