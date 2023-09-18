تشيع جنازة الفنان أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي.. صور وفيديو

شيعت منذ قليل جثمان الفنان أشرف مصيلحي، إلي مثواه الاخير بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي .

وودع الحضور الفنان أشرف مصيلحي بالدموع، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة مراسم التشييع والجنازة ومنهم الفنانة ماجدة ذكي، والفنانة نهال عنبر والفنان حمادة هلال والفنانة لبلبة وإلهام شاهين وأحمد سعيد عبد الغني وأسامة منير.

كما شارك في تشييع الراحل، الدكتور الفنان يوسف شريف وزوجته، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان ماجد المصري والفنانة سلوي محمد علي والفنان أحمد الشامي والمخرج خالد جلال.

وتوفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

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