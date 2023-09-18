بمشاركة 10000 جندي.. روسيا تؤمن طريق الشحن عبر القطب الشمالي

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن روسيا تجري مناورات بحرية في شمال شرق البلاد تهدف إلى حماية طريق الشحن عبر القطب الشمالي بمشاركة قوات قوامها نحو 10 آلاف فرد؛ حسبما أفادت وكالة" رويترز".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية، استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.



وأفادت الدفاع الروسية أنها وجهت صواريخ على مخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيانها:" القوات صدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هجومين شنتهما قوات كييف في اتجاه كراسنو-ليمان، وتمكنت من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا".