رفع معنوياتنا.. طفلة ببني سويف تعبر عن سعادتها بزيارة الرئيس لقريتها| شاهد

أشادت طفلة تدعى نورهان محمود أحمد دسوقي، بالغة من العمر 13 عاما، بالصف الأول الإعدادي، من قرية سدس الأمراء مركز ببا محافظة بني سويف بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لقريتها، واصفة إياها بـ"الشحنة الإيجابية للمواطنين".

وقالت نورهان، لـ"صدى البلد"، إن المبادرات الرئاسية، وخاصة "مبادرة حياة كريمة"، والتي أقامت بعض المنشآت والمشروعات في قريتها سدس الأمراء، مثل بناء المنازل، والمركز التكنولوجي، والمركز الطبي العملاق، والمدارس، وغيرها من المصالح الحكومية، وكذلك “مبادرة كتف في كتف”، والتي وفرت موادا غذائية للمحتاجين؛ غيرت من معالم القرية، من قرية مهملة إلى قرية نموذجية، متمنية للرئيس السيسي المزيد من الدعم والنجاحات والاستمرار في مثل هذه المبادرات.

وأوضحت نورهان، أن مبادرة حياة كريمة، تعتبر أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر؛ من خلال المشروعات التي تقدمها في شتى المجالات، سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية، مؤكدة أن الحياة في القرى أصبحت وبحق، حياة كريمة.

وأضافت طالبة سدس الأمراء،: “أنا مبسوطة إن المشروعات دي أقيمت ببلدي سدس الأمراء مركز ببا، وأول مرة يحصل في سدس، ومبسوطة إن هذه المشاريع نقلت القرية من قرية مهمشة إلى قرية نموذجية في الخدمات المتكاملة”.

وواصلت حديثها أن “الرئيس السيسي استطاع إنشاء بنية تحتية قوية؛ من خلال إنشاء وإقامة شبكة طرق وكباري ومحاور عملاقة في جميع محافظات مصر”.

واختتمت نورهان، حديثها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي بفضل مجهوداته؛ أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم كله، وحقق إنجازات مهمة في مختلف المجالات، وقاد مسيرة التنمية والبناء، فأقام مشروعات تنموية عملاقة، وجذب الاستثمار، واهتم بتطوير الصناعة ودعم الزراعة، بالإضافة إلى خطة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، والنجاح في القضاء على العشوائيات.

وفي نهاية اللقاء، شكرت نورهان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته لقريتها سدس الأمراء، قائلة إنه "رفع روحنا المعنوية، وأدخل طاقة إيجابية للمواطنين، خاصة في ظل غلاء الأسعار عالميا، تأثرا بجائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية.

حياة كريمة بقرية سدس الامراء ببني سويف

حياة كريمة بقرية سدس الامراء ببني سويف

حياة كريمة بقرية سدس الامراء ببني سويف

حياة كريمة بقرية سدس الامراء ببني سويف

حياة كريمة بقرية سدس الامراء ببني سويف