تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح الدوري

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ محمود قاعود _ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد النادرى