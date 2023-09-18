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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. قصة تحول حاتم جميل بطل فيلم الناظر لمغني مهرجانات

حاتم جميل
حاتم جميل

يحتفل اليوم الإثنين 18 سبتمبر، الفنان حاتم جميل، بعيد ميلاده الـ 52، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1971، وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها دور الطالب المشاغب في فيلم الناظر، للفنان علاء ولي الدين.

 

حاتم جميل يروي كواليس فيلم الناظر

وقبل 3 سنوات، قال الفنان حاتم جميل، خلال لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دى إم سى»: إن فيلم "الناظر" من الأفلام التى لا تتكرر إلا كل 100 عام، مردفا: "بعتز بمشاركتى فى عمل زى ده، ومع فنان لن يتكرر مثل علاء ولي الدين".

وعن ترشيحه لدور الطالب المشاغب فى فيلم الناظر، أوضح حاتم جميل:"كانت تربطنى علاقة جيرة مع السيناريست أحمد عبدالله وهو الذى رشحنى للمخرج شريف عرفة، وبالفعل قابلت مخرج الفيلم وطلب منى عمل الصرخة الشهيرة فى الفيلم".

وروى حاتم جميل موقفا كوميديا من الفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلا: "مكنتش أعرف إنى هعمل دور الطالب المشاغب، قالي كويس، الناس هتسيب السينما وتجري".

وعن سبب إنتشار الكوميكس الأخيرة الخاصة بتعليقاته الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار حاتم جميل إلى أن ابن عمه يتحدث بالفصحى، ودائما ما يرد عليه بنفس الأسلوب، معقبا: "عملت أول كوميك، ومن وقتها لقيت الناس تفاعلت بشكل غير عادي".

 

حاتم جميل وأغاني المهرجانات 

ونوه حاتم جميل إلى أنه غنى أغنيتي مهرجان، لافتًا إلى أنهما ناقشتا موضوعين هادفين، رغبةً منه في لعب دور توعوي. 

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