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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار وزاري يزيد من معاناة السوريين في لبنان .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان قرارا منع بموجبه المصانع من توظيف السوريين المخالفين، تحت طائلة سحب التراخيص.


وجاء في تعميم الوزير أنه "استنادا إلـى قرار مجلس الوزراء رقـم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ، بموضوع النزوح السـوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين ، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة يطلب إلى المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، عدم استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها. 

وستتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت مـن التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه".

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص عبر الحدود، وأحبط الجيش الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1200 سوري.

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