عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أخطاء الأعضاء الغربيين.. روسيا تعلن انسحابها من "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت موسكو اليوم الاثنين انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي، بسبب عدد من الإشكالات وعلى رأسها استلام روسيا لقيادة المجلس في أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن هذا القرار نابع من أخطاء المشاركين الغربيين في المجلس.

وجاء في البيان: "بسبب خطأ الأعضاء الغربيين في المجلس وهم الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022، ومن جانبها لم تؤكد الرئاسة الفنلندية استعدادها لنقل قيادة المجلس إلى روسيا كما هو مقرر في شهر أكتوبر 2023، في انتهاك واضح لمبدأ التناوب، ما يعطل الاستعدادات اللازمة لذلك، وفي ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال خطاب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول انسحاب روسيا من مجلس "بارنتس" والقطب الشمالي إلى المشاركين وأمانة المنظمة والمفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

موضوعات متعلقة

قرار وزاري يزيد من معاناة السوريين في لبنان .. تفاصيل

لأول مرة منذ الخروج منها.. الجيش الأوكراني يخترق خط الدفاع الروسي لـ"باخموت"

شمال أفريقيا يعاني.. حصيلة كارثية لمتضرري حرائق الغابات بالجزائر

بعد الإعصار المدمر .. ليبيا تقرر تقسيم درنة 8 أجزاء

الخارجية السودانية تكشف تفاصيل تدمير الميليشيا المتمردة لمؤسسات البلاد الاقتصادية

القلوب الرحيمة وقت الشدة.. مليار درهم تبرعات خيرية لصالح صندوق زلزال المغرب

كارثة.. 100 ألف طفل مغربي من ضحايا الزلزال معرضون للاستغلال

سفير روسيا بكوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونج يانج ليس موجها ضد أي طرف

ترشيحاتنا

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

إقالة وتعيين.. الرئيس الصومالي يصدر قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش

بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ