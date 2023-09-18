تفاصيل اجتماع وفد الأهلي برئاسة مرتجي مع اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي

ترأس المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، وفد النادي في اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

خلال الاجتماع ناقش المهندس خالد مرتجي مع اللجنة المنظمة للبطولة (AFL) كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية، وكذلك التفاصيل المالية والجوائز المستحقة للفرق المشاركة.

وحرص مرتجي خلال الاجتماع على مناقشة العديد من النقاط الخاصة بالأمور التنظيمية، وفي مقدمتها مواعيد المباريات التي يقام كثير منها عصرًا، وكذلك ازدحام الأجندة الدولية والمحلية بعدة ارتباطات قبل مباراة الذهاب الأولى أمام سيمبا التنزاني وكذلك مباراة الدور الثاني للبطولة، وتفهم مسؤولو اللجنة المنظمة كثيرًا من النقاط التي تحفظ عليها رئيس وفد الأهلي، وأهمها إقامة المباريات عصرًا، وأرجعت اللجنة المنظمة هذه النقطة إلى بعض الحقوق التسويقية وكذلك حقوق البث للقنوات الناقلة للبطولة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع كافة اللوائح التنظيمية والدور المنوط بها في التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والاتحادات المحلية حول عدة أمور، بينها التأكيد على مشاركة جميع اللاعبين مع فرقهم في البطولة، فضلًا عن التنسيق للحضور الجماهيري في الاستادات المحدد إقامة المباريات عليها بالسعة الكاملة.

وفي ختام الاجتماع تم إعلان قيمة الجوائز والمكافآت المالية للفرق المشاركة في البطولة، والتي جاءت كالتالي:

- تحصل الفرق المشاركة في دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي على مبلغ ٩٠٠ ألف دولار.

- تحصل الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي على مبلغ مليون و٧٠٠ ألف دولار.

- يحصل الفريق صاحب المركز الثاني على مبلغ ٢ مليون و٨٠٠ ألف دولار.

- يحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ ٤ ملايين دولار.

