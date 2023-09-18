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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بحادث ميكروباص على الطريق الأوسطي في الجيزة

ميكروباص - ارشيفية
ميكروباص - ارشيفية

أصيب 7 أشخاص في الجيزة، جراء حادث ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وتم رفع حطام الحادث.

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حادث ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي، ووقوع مصابين وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في القادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه البدرشين وحلوان.

كما شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن الحادث نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ورفع حطام الحادث من الطريق.

وفي سياق متصل توجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نصائح هامة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة على الطرق الرئيسية والسريعة، حيث يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

كما تتضمن النصائح مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي في حالات الأمطار، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

وايضا تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، ومراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه، والالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير، وعدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

الجيزة الأوسطي الدائري الأوسطي الطريق الأوسطى ميكروباص

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