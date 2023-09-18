الزمالك يتعاقد مع أدهم العيدة لتدعيم صفوف السلة

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي واحمد فؤاد الوطن المدير المالي في التعاقد مع أدهم العيدة اللاعب ذو الأصول المصرية ويحمل الجنسيه الكنديه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين.

ويعد أدهم العيدة أحد اللاعبين المميزين في كره السلة، و يعول عليه الجهاز الفني في صناعة الفارق فنيا مع باقي لاعبي الفريق لاسيما وأن "العيدة" كان مقيما ومحترفا بكندا وخريج دوري الجامعات الأمريكي وخاض تجربة احتراف بالدوري الكندي بعد انتهاء الدراسة بالجامعة ويعد من اللاعبين المميزين والموهوبين من صغار السن وشارك مع المنتخب المصري فى تصفيات أفريقيا.

وشهدت جلسه التوقيع مع أدهم العيدة حضور أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وعضو اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأكد أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي أن الزمالك تعاقد مع اللاعب لمدة موسمين مؤكدا أنه سيكون إضافة فنية كبيرة للفريق تحت قيادة المخضرم أحمد مرعي المدير الفني.

وشدد شعراوي على أن الفرق الرياضية الجامعية سواء في السلة أو الكرة الطائرة أو كرة اليد تحظي باهتمام شديد، و بصفته مديرا للنشاط الرياضي يسعي لتدعيم الفرق الجماعية بأفضل الصفقات بعد إنهاء ازمات القيد.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة صباح اليوم وأجرى الكشف الطبي برفقه مصطفى محسن المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا،و ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين ، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.