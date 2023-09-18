عاجل
جامعة حلوان تكشف خطتها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالعام الجديد.. السيد قنديل: الاهتمام بمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الأسرة خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب محافظ أسوان: استكمال ميكنة القطاعات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل أيمن عزب ناعيا أشرف مصيلحي: مع السلامة يا أطهر قلب راح مننا بدري.. إلهام شاهين تودع أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

4 شروط لإنشاء دار حضانة للأطفال .. وغرامة حال ارتكاب هذه المخالفات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال وفقا للدستور والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، أيضا حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال.

 

شروط إنشاء دار حضانة 

 

نصت المادة (34) علي أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

 - مصرى الجنسية كامل الأهلية.

جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة .. الخميس

محبب لدى الأطفال.. احذر.. نوع من الجبن يسبب أمراضا خطيرة

 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦ و٢٨٧ و٢٩٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى.

 

عقوبات المخالفة 

 

ووفقا للمادة (44) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود ١، ٢، ٣ من المادة (٣٤) من هذا القانون.

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

دور حضانات الأطفال حياة كريمة شروط إنشاء دار حضانة العمل الاجتماعى غرامة عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

موضوعات متعلقة

الجامع الأزهر يناقش دور الأم في تأسيس عقلية الطفل .. الأربعاء

حفل تكريم  للمشاركين في معسكر الأنشطة الصيفية لرياض الأطفال ببئر العبد

ترشيحاتنا

توافق ومحبة.. أول تعليق من بن زايد على زيارة السيسي إلى الإمارات

محمد موافي: أكتبُ لنفسي وقررت ألا أشبه أحدا.. والشخص الذي نصفه بأنه امتداد لفلان أو علان هو كاتب فاشل| حوار

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

10 في سنة واحدة| معلومات عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS

الجزائر..تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة

تسقط بنفسها.. الجيش الأوكراني يطلق طائرات بدون طيار مصنوعة من الخشب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ