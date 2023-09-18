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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا فعل إعصار ليبيا المدمر بمدينة تاكنس؟ .. تعرف على التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد محمد احفيان استقرار الأوضاع في مدينة تاكنس بعد مرور ثمانية أيام على كارثة السيول التي ضربت مدن الجبل الأخضر .

ولفت " احفيان " إلى أن معظم الأهالي إلى بيوتهم ماعدا بضع بيوت تضررت بشكل كلي ما أدى إلى انهيارها جراء الفيضانات ، مشيرا إلى ن المساعدات تأتي من جميع المدن الليبية وتغطي كافة احتياجات السكان وتوزع على جميع سكان المدينة من قبل لجنة الأوقاف واللجنة المكلفة من البلدية بتنظيم وإشراف القوات المسلحة الليبية .

وأوضح أن الأضرار التي لحقت بتاكنس أضرار مادية ولم تسجل أي حالات وفيات من السكان، وأن الفيضانات جاءت نتيجة انهيار تلاقي واديين في المدينة "وادي بوربيح ووادي بوعرق " .

وبين مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد أن انجراف وادي بوعرق ووادي بوربيح اللذين لم يلتقيا منذ سنوات طويلة في تاريخ المدينة بشعبية الملك إدريس أدى إلى انهيار أسوار بعض المباني والمصالح الحكومية "حي الزهور وشعبيات حي ارويحل ومسجد شهداء بو عرق ومحلات نادي الكفاح والدفاع المدني ومركز الشرطة ومدرسة زيد بن ثابت وحي الناقة وعيادة أم الطفولة وبعض المنازل في حي المغاويض"

وأشار مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد إلى أن آخر فيضان حدث في المدينة كان بسبب وادي بوعرق سنة 2021، وحدث فيضان آخر في التسعينات ولكن هذا الفيضان هو الأقوى في تاريخ المدينة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية .

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