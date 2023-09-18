الجيش الأمريكي يعلن استعداد القوة النووية الإستراتيجية لـ الحرب

ذكرت وكالة “إنترفاكس”، نقلا عن بيان صادر عن القيادة الإستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية، أن ثلثي القوة النووية الاستراتيجية الأمريكية في حالة استعداد قتالي ومستعد للقتال.

ووصفت القيادة الإستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية، هذا السلاح بأنه فعال وموثوق.

وقال البيان الرسمي، إن “ثلثي الثالوث النووي الآمن والموثوق والفعال والموثوق في البلاد مستعد دائمًا للفوز في أي صراع”.

وتمتلك الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 1.7 ألف رأس حربي نووي على صواريخ استراتيجية.

كما أن 46 قاذفة استراتيجية من طراز B-52H و20 قاذفة شبح من طراز B-2 جاهزة لاستخدام 300 رأس نووي.

وفي الوقت نفسه، توجد 100 قنبلة نووية تكتيكية في القواعد الجوية بأوروبا.

ويمتلك البنتاجون 1938 رأسًا حربيًا نوويًا في احتياطيه والتي لا يتم نشرها على مركبات الإطلاق.