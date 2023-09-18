بالأسماء.. قائمة السجناء الذين يشملهم اتفاق التبادل بين أمريكا وإيران

وصل 5 سجناء أمريكيين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمين على متن طائرة من مطار العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل تحويل أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار بعد رفع التجميد عنها في كوريا الجنوبية.

ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران؛ نظرًا لأن عائلاتهم والحكومة الأمريكية لا ترغب عادة في نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم بهدوء.

وفيما يلي قائمة بعض السجناء المحتجزين الذين أطلقت إيران سراحهم بموجب الاتفاق:

عماد شرقي

ألقت السلطات الإيرانية القبض على عماد شرقي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، بعد عامٍ من وصوله إلى إيران هو وزوجته عام 2017، حينما كان يعمل لدى شركة سارافان هولدنج، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.

وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن لكنه ظل ممنوعًا من السفر. وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

ولم يُسجن في البداية لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.

مراد طهباز

هو ناشط بيئي يبلغ من العمر 67 عامًا ويحمل 3 جنسيات: الأمريكية والإيرانية، والبريطانية، وقد ألقي القبض عليه عام 2018، ثم صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019 بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأمريكي لغرض التجسس".

سيامك نمازي

هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران، وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز.

وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأمريكية.

ووضعت السلطات باقر نمازي قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج.

وصباح اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عملية تبادل السجناء ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة أمريكيين.

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران بدءاً من الاثنين، مشيراً إلى أنها تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران، واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".

وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: "عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضيتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة، وبسرعة مناسبة، ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم".