رئيس الإنجيلية يلتقي عددًا من القيادات البارزة بالولايات المتحدة بعد ختام جولتهم بمصر

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عددًا من القيادات الإنجيلية البارزة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ختام جولتهم في مصر، والمشاركة في عدد من الفعاليات الخاصة بإعداد القادة الشباب للكنيسة، بتنظيم tc مصر، ومشاركة القس طوني جورج، مدير خدمة tc في مصر والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح جولتهم ونشاطهم في خدمة المجتمع المصري، من خلال موتمر إعداد القادة الشباب للكنيسة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الحوار: "نعمل من أجل الشباب، ليكونوا قادة قادرين على البناء، ويكونوا بركة حقيقية لبلادنا الغالية مصر، ونسعى دائمًا أن تكون الكنيسة حاضنة للشباب، وقادرة على إعداد القادة الشباب لبلادنا والكنيسة، كما أن أسعد أيام حياتي هي العمل مع الشباب".

وخلال جولتهم بمصر شارك الضيوف في لقاء "كنيسة حاضنة للشباب" بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، اليوم الاثنين، ومؤتمر إعداد قادة الشباب من ١٥ - ٢٠ سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر "أجابيه"، الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من ٨٠٠ شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية.

كان رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي قد أكد أهمية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لضمان إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية والقدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في بيان صادر اليوم،

نؤمن بأصالة الدور التنموي للدولة المصرية وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، وأن قرارات الرئيس السيسي من بني سويف خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين.

وتابع قائلا، إن الرغبة في ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة يأتى استكمالًا للدور التنموي والمجتمعي الكبير الذي قامت به القيادة السياسية المصرية، وما حققته الدولة المصرية على أرض الواقع خلال السنين الماضية، من دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، وإرساء قواعد العيش الكريم، وما تحقق من تنمية الريف المصري من خلال المبادرات الرئاسية، وأهمها حياة كريمة، والتحالف الوطني، والذي يتم بمجهود وسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.

وأشار رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى أهمية الاستمرار قدمًا في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، وتحقيق الرؤية الوطنية المخلصة، لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، من خلال ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال زكى، نؤمن بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية، من خلال القدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص، وقرارات الرئيس من محافظة بني سويف أمس، لحماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وصغار المزارعين والصحفيين، خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين.

