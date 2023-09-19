هوس الشهوة والمكان المهجور.. ماذا حدث مع صغير في بولاق أبو العلا؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة صغير بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، تفاصيل مثيرة حيث أحالت النيابة العامة المتهم بخطف صغير في بولاق أبو العلا والإعتداء عليه إلى المحاكمة، في القضية رقم 1957 لسنة 2023 تفاصيل مثيرة عن الواقعة.

شخص يحاول الاعتداء على صغير في بولاق

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تيسرت له سبل الزواج فتزوج، وزقه الله ولدا كان عمره 16 عاما وقت الجريمة، لكن المتهم بكل خسة وانحطاط، اختار سبيلا منحرفا عن الفطرة ليقتضي به شهوته، بأن يقهر صغيرا لا حول ولا قوة له على المقاومة وأن يواقعه قضاء لتلك الشهوة، التي ساقته نحو أفعال مدنسة خبيثة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القاهرة بقضية صغير بولاق ابو العلا، أن المتهم إختار صغير بالغ من العمر 8 سنوات، دفعته ظروف أسرته إلى الالتحاق بالعمل كي يدر دخلا يعين به اباه المريض وأمه المسكينة، على مجابهة مصاعب الحياة، لكن حظه العاثر ساقه في طريق المتهم، الذي أعمته شهوته ولم يميز سبيل لقضائها وحاول الاعتداء على الصغير.

وشرحت تحقيقات النيابة في قضية صغير بولاق أبو العلا، أن المجني عليه من أسرة بسيطة مكونة من أب وأم وصغيرين، الأب أصابه العجز فأوهن حركته، واقعده عن مزاولة عمل يغنيه فيكفي حاجات من يعول، والأم تدر من عملها دخلا لا يكفي احتياجات الأسرة، والصغيرين الأول المجني عليه والثاني رضيع، أجبرت الظروف الأول على الالتحاق بعمل يكافح به، يعين أهله على الصعاب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الصغير ياسين خرج في صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو إلى عمله، حتى لمحه المتهم يمضي وحيدا في الطريق ولم يبصر فيه إلا جسدا يقضي به شهوته، وما أن تأكد أنه يسير بمفرده حتى أيقن خلو الطريق ممن يدرأ عنه، فأنقض عليه وأحكم سيطرته على ذراعه من الخلف وكمم فمه، ثم استدرجه إلى مكان مهجور، وبدأ في الاعتداء على الصغير، إلا أن إرادة الله كانت فوق كل شيء فقد سمع استغاثة الصغير شخصا، وبدأ البحث حول الصوت حتى وصل إلى محل الواقعة ودفع الصغير بعيدا عنه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على واقعة صغير بولاق أبو العلا، من واقع إقرار المتهم في التحقيقات، والشهود، وكذلك أقوال الصغير المجني عليه، والإصابات التي لحقت به، والتحريات التي جاءت تؤكد أفعال المتهم.