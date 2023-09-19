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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: هدف كهربا الملغي في السوبر صحيح 100%

صدى البلد

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، معلقا علي مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة، إن الحكم الجابوني كان متوترا في المباراة، والشوط الأول كان سجالا بين الفريقين حتى أحرز الفريق الجزائري هدف الفوز، ليتراجع الفريق الجزائري ويربك حسابات مارسيل كولر.

وأضاف جمال الزهيري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"هدف كهربا الذي ألغي صحيح بنسبة 100%، ولا نجامل الأهلي على حساب اتحاد العاصمة، وعيب الأهلي في المباراة أن اللاعبين لم يعودوا بسرعة في اللقاء.


وأكد الكاتب الصحفي جمال الزهيري أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد منافسة قوية بين أندية الدوري المصري. وهذا يأتي بهدف خدمة المنتخب المصري وجعل الدوري المصري أكثر تنافسية وإثارة.

الدوري المصري الأهلي واتحاد العاصمة المنتخب المصري السوبر الإفريقي

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