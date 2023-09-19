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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. أسباب خفية لوجود دم في براز الطفل

مغص الرضع
مغص الرضع

وجود دم في براز الطفل يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. التشققات التحللية: قد تحدث تشققات في بشرة منطقة فتحة الشرج لدى الأطفال الرضع نتيجة لتمزق الجلد الرقيق. قد يكون وجود بضع نقاط صغيرة من الدم في البراز هو نتيجة لهذا التشقق.

2. التهاب القولون التقرحي: يُعرف أيضًا بالتهاب الأمعاء التقرحي، وهو اضطراب يتسبب في ظهور قرح في جدار القولون. قد يترافق هذا المرض مع وجود دم في البراز أو بصورة غير مرئية (الدم المخفي).

3. التهاب المعدة والأمعاء: يمكن أن يسبب التهاب في المعدة أو الأمعاء وجود دم في البراز. يمكن أن يكون التهاب المعدة والأمعاء ناتجًا عن التهاب الأمعاء التقرحي، أو التهاب الأمعاء التهابية الناجمة عن القولون التقرحي أو مرض كرون.

4. البواسير: تعتبر البواسير من الأسباب الشائعة لوجود دم في البراز. تحدث البواسير نتيجة لتورم الأوردة في منطقة الشرج، وغالبًا ما تكون مؤلمة.

5. الجراحة أو الإصابة: يمكن أن يحدث وجود دم في البراز بعد إجراء جراحة في الجهاز الهضمي أو نتيجة لإصابة في المنطقة.

مهما كانت الأسباب المحتملة، يُنصح بالتشاور مع الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل واتخاذ الإجراءات اللازمة. قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات واختبارات إضافية للتشخيص الدقيق.

التهاب المعدة التهاب القولون الأطفال الرضع الجهاز الهضمي التهاب القولون التقرحي

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