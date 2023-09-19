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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بيسهروا ويشربوا شيشة.. تصريحات صادمة من أوسوريو مدرب الزمالك عن اللاعبين المصريين

صدى البلد

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، حوارًا مطولا مع صحيفة ماركا الإسبانية، كشف فيه العديد من الحقائق حول تدريبات لاعبي اللاعبين الزمالك.

وقال أوسوريو: لقد قفزنا بالفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصلنا على المركز الثالث؛ لنتأهل إلى كأس الكونفدرالية . 

وتحدث أوسوريو عن إمكانيات اللاعبين المصريين، قائلا: وراثيا هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية ودينية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

وأضاف: على أكمل وجه. تختلف الإيقاعات كثيرًا عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية، فعادةً، إذا كنت في بلدك وفي استخدامك بالساعة؛ يذهب اللاعب للراحة في الساعة 10:00 مساءً أو 11:00 مساءً، ويستيقظ الساعة 7: أو 8 صباحًا  تقريبًا للذهاب إلى التدريب.

وأوضح أوسوريو: يتدرب اللاعب بعد راحة تتراوح بين سبع وعشر ساعات، لكن هذا لا يحدث في مصر؛ لأن اللاعبين- على الرغم من أنهم لا يشربون أبدًا- إلا أنهم يسهرون بشدة"، وفي كثير من الأحيان، بسبب مشكلة ثقافية، ويبقون حتى وقت متأخر سواء للتحدث أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو تدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيدًا للتدريب، ولهذا السبب كان التدريب هنا تحديًا كبيرًا بالنسبة لي؛ لأننا لم نحصل على الفائدة الرياضية الكاملة من تدريبنا".

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