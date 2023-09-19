كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة نقلت إلى دولة ثالثة

أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في أن يسهم تحويل الأموال الايرانية المجمدة في اطار صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة في تحسين العلاقات الثنائية

وكشفت السلطات الكورية في سيول عن أن الأموال الإيرانية المجمدة نقلت إلى دولة ثالثة في إطار صفقة تبادل السجناء بين ايران والولايات المتحدة

غادر سجناء أميركيون سابقون إيران على متن طائرة قطرية باتجاه الدوحة، فيما وصل محتجزان إيرانيان سابقان في الولايات المتحدة إلى العاصمة القطرية، في إطار عملية تبادل سجناء بين واشنطن وطهران شملت تحويل أرصدة مجمدة إلى الجمهورية الإسلامية.

ونص الاتفاق الذي أعلن عنه في الـ10 من أغسطس (آب) الماضي على أن تطلق إيران سراح خمسة أميركيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر.

وقال مصدر مطلع على الملف في الدوحة لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنان من أقربائهم برفقة السفير القطري" لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

وفي واشنطن، أكد مسؤول أمريكي أن الأمريكيين المفرج عنهم في إيران غادروا طهران بالفعل.

في المقابل، وصل إيرانيان أفرجت عنهما الولايات المتحدة إلى الدوحة، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم.

وقالت الوكالة إن "معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة"، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضاً غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن من بين مواطني طهران الخمسة "سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد آخر بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان" في الولايات المتحدة.