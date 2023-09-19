العبقرية تقلب جنون.. نجم الأهلي السابق يكشف أسباب الهزيمة من اتحاد العاصمة

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي لعب بثقة زائدة أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود، وظهرت عناصر الفريق بعيدة تمامًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "العبقرية الزائدة تقلب إلى جنون، ما حدث في نقل محمد عبدالمنعم إلى اللعب في خط الهجوم غريب جدا ويمثل علامة استفهام واضحة على مارسيل كولر".

وأضاف: "فريق أرتا سولار الجيبوتي كان جيدًا في لقاء الزمالك، وتصريحات أوسوريو غريبة جدًا، وما قاله عن تناول اللاعبين (شيشة) أمر لا يصح مطلقا، فهو يسيئ للاعب المصري، والزمالك في دوامة وهو مصدر القلق، بينما الأهلي سيعبر المرحلة الصعبة ويتعافى سريعا ونفس الشي لـ فيوتشر وبيراميدز".

وواصل: "تغيرات كولر كانت خاطئة في المباراة، ومروان عطية لم يكن يستحق الخروج، وفوجئت بالاعتماد على الكرات الطولية في الشوط الثاني، وإمام عاشور لم يكن جاهزا بدنيا لخوض مباراة كاملة حاليا".

وزاد: "فوجئت بمشاركة صلاح محسن على الأطراف رغم وجود لاعبين كثيرين، ومستوى طاهر محمد طاهر متراجع، وخسارة كأس السوبر الإفريقي درس للاعبين من أجل الاستفاقة في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "طريقة لعب الزمالك سيئة جدا، ومحمود الونش كان يتحمل عبء الدفاع، وهناك أخطاء عديدة في الخط الخلفي".

وواصل: "عبدالحميد بسيوني يجيد بشكل كبير مع طلائع الجيش، وتصريحات رئيس نادي البنك الأهلي بالمنافسة على الدوري أول مرة أسمعها، وهو طموح جيد لكل الأندية، وهناك مدرب يجيد مع لاعبين ليسوا نجوما ويتألق معهم مثل إيهاب جلال".