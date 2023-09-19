رئيس بلدية خاركيف: هجوم روسي بالصواريخ على المدينة

قال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، إن وسط المدينة تعرض لهجوم بالصواريخ الروسية، الإثنين.

وأضاف عبر تطبيق "تيلجرام": "تتعرض خاركيف مرة أخرى لهجوم بالصواريخ الروسية.. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المناطق الوسطى تتعرض للهجوم".

وأفادت عدة قنوات على "تيلجرام" بوقوع انفجارات في المدينة.

من جهته، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود على "تيلجرام" إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت ثلاثة "أهداف جوية" الإثنين فوق المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وقال غلادكوف إن التقارير الأولية تشير إلى بعض الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء لكن لم تقع إصابات.

فيما أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي الإثنين أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت (شرق).

وبعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، نقل المركز الصحافي للجيش عن سيرسكي قوله إنه "تم اختراق خط دفاع العدو".

وأضاف سيرسكي أن القريتين الصغيرتين "كانتا عنصراً مهماً في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا".

وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.

وأقر الجنرال بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقداً" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت".

وأكد سيرسكي أن بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالاً في منطقة كوبيانسك وليمان.

وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.

وكانت باخموت تضم 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022، واحتلتها القوات الروسية في مايو (أيار) الماضي بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في هذه الحرب.

وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو (حزيران) لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بعدما تسلمت أسلحة غربية وعملت على تدريب مقاتلين جدد.

وبدأت القوات الأوكرانية على الفور في استعادة مناطق في الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه المدينة.

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة قبل أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن ومسئولين أميركيين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس" إنه وصل مع زوجته أولينا "إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن".

وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن.

وقال "سأشارك في الجمعية العامة، وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة".

ومن المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطاباً في الجمعية العامة اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني إن "أوكرانيا ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحاً ملموساً لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه".