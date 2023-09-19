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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عجبتيني وعايزك مُطيعة.. بلوجر شهيرة تحكي تفاصيل تعرضها للابتزاز الإلكتروني

البلوجر شيماء يونس
البلوجر شيماء يونس

قالت البلوجر شيماء يونس، إنها تعرضت للابتزاز الإلكتروني من خلال أحد الأفراد، وقام بتركيب صورها على فيديوهات مُفبركة، ولم يتوقف عند ذلك؛ بل أرسل تلك الفيديوهات إلى عائلتها.

وأضافت "يونس"، خلال مداخلتها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة “صدى البلد”، من تقديم دينا رامز، أن هذا الفرد كان يقوم بتهديدها أيضا، ويلاحقها في جميع الأماكن، موضحة أنها أبلغت مباحث الإنترنت، وتنتظر أن يعثروا عليه، ويتخذوا معه الإجراء اللازم.

ولفتت "يونس"، إلى أن الشخص الذي ابتزها، أنشأ العديد من المواقع والصفحات المزيفة، سواء باسمها أو أسماء أخرى، وأيضا باسم رئيس الجمهورية، والعديد من المسئولين.

وأوضحت أن أخيها تحدث معه من خلال هاتفها الشخصي، ورد عليه، موجها رسالة لها، وموضحا سبب هذا الابتزاز، قائلا: "عجبتيني وكنت عايز نتكلم سوا، وتسمعي الكلام وتكوني مطيعة، أنا عندي مبادئ، ومش عايز فلوس".

مش هسيبه

واضافت أن الإجراءات ما زالت مستمرة، ولكن ليس هناك جديد، معقبة: "أنا هفضل وراه ومش هسيبه".  

الإبتزاز الإلكتروني مباحث الانترنت الصفحات المزيفة البلوجر شيماء يونس الإختراق

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