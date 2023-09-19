ما تبعتيش صورك لحد حتى صديقتك.. بسنت عادل تكشف طرق الابتزاز الإلكتروني

نصحت بسنت عادل، صاحبة مبادرة لدعم الفتيات المعرضات للابتزاز الإلكتروني، الفتيات، بعدم إرسال صورهن الشخصية لأي فرد؛ وذلك لأنها تسهل من عملية الابتزاز الإلكتروني، معقبة: "ماينفعش تبعتي صورك لحد".

وأوضحت "بسنت عادل"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم دينا رامز، أن هناك بعض الأشخاص يخترقون الصفحات الشخصية للفتيات، ويطلبون من خلالها، صورا من فتيات أخرى، وبالتالي يحدث الابتزاز الإلكتروني.

وأضافت بسنت عادل،: "حتى لو صاحبتك، ماتبعتيش صورك ليها"، مؤكدة أن هذه يمكن أن يكون طريقة لابتزازك شخصيا دون علمك، ولذلك يتوجب الحذر.

تعليقاتهم بتفضحهم

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأكونتات المزيفة، والتي كان أصحابها شبابا، دخلوا على الجروب الخاص بها عبر “فيس بوك”، والذي هو للفتيات فقط، مؤكدة أنها تعرفهم من خلال تعليقاتهم على المنشورات.