البنك المركزي الفرنسي يرفع توقعات النمو لعام 2023 ويقلص توقعاته لـ2024 و2025

قال البنك المركزي الفرنسي، الاثنين، إن الاقتصاد الفرنسي سينمو أقل قليلا من المتوقع في العامين المقبلين بسبب ضعف شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رفع توقعاته لعام 2023 بعد ربع ثان قوي بشكل مفاجئ.

ومن المنتظر أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.9% هذا العام، حسبما توقع بنك فرنسا في توقعاته الاقتصادية الفصلية، المعدلة بالزيادة من 0.7% في يونيو.

ويعزى تحسن التوقعات بشكل رئيسي إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثاني بنسبة 0.5٪، وهو الرقم الذي تم تعزيزه من خلال إعادة تشغيل مصافي التكرير بعد الإضرابات، وعودة إنتاج الطاقة النووية إلى خط الإنتاج بعد الصيانة وتسليم سفينة عابرة للمحيطات.

وفي العام المقبل، من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% مرة أخرى، بعد أن انخفض من 1.0% في يونيو، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2025، وهو أضعف من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5% في يونيو.

وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي في العامين المقبلين مع دعم التضخم، فإن التوقعات الضعيفة للاقتصاد الألماني - الشريك التجاري الرئيسي لفرنسا - والنمو البطيء في الصين من المتوقع أن تحد من المكاسب.

وبعد أن بلغ ذروته في فبراير عند 7.3%، توقع البنك المركزي الفرنسي أن ينخفض ​​التضخم إلى متوسط ​​5.8% هذا العام، و2.6% العام المقبل، و1.8% في 2025 - أي أقل بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وكان من المتوقع أن يترجم انخفاض التضخم إلى أجور حقيقية أعلى وربما يحفز الأسر على الادخار بشكل أقل بعد قفزة في معدل الادخار إلى ما يقرب من 19٪ في الربع الثاني.

وقال البنك المركزي الفرنسي إن التوظيف سيظل قويا هذا العام على الرغم من أن الفارق بين سوق العمل والاقتصاد الأوسع يعني أنه سيتم فقدان المزيد من الوظائف مقارنة بالعام المقبل.

وتوقعت أن يرتفع معدل البطالة من 7.2% هذا العام إلى 7.5% في 2024 و7.8% في 2025.