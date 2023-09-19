كندا تطرد دبلوماسيًا هنديًا بسبب تورطه في مصرع زعيم السيخ

كشفت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عن أن كندا طردت دبلوماسيا هنديا، يُعتقد أن له صلة موثوقة بمقتل زعيم السيخ في غرب كندا خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي،: إن 'المزاعم بأن ممثلا لحكومة أجنبية، ربما يكون متورطا في قتل مواطن كندي، هنا في كندا، على الأراضي الكندية... غير مقبولة على الإطلاق'.

وأضافت: 'لذلك قمنا اليوم بطرد دبلوماسي هندي كبير من كندا' دون أن تذكر اسم الدبلوماسي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن هناك 'ادعاءات موثوقة' بأن حكومة الهند كانت وراء مقتل زعيم السيخ هارديب سينغ نيجار بالرصاص في ساري، كولومبيا البريطانية.

وقُتل نيجار، وهو زعيم للسيخ في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا، بالرصاص في 18 يونيو/حزيران أمام معبد للسيخ في مدينة ساري. لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وقال ترودو، في كلمة أمام مجلس العموم،: 'على مدى الأسابيع الماضية، كانت وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط، مزاعم ذات مصداقية عن وجود صلة محتملة بين عملاء الحكومة الهندية، ومقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار'.

وكان نيجار، وهو مواطن كندي، من أشد المؤيدين لاستقلال ولاية خاليستاني في منطقة البنجاب. وقد أصرت الحكومة الهندية مراراً وتكراراً على أن نيجار إرهابي ــ وهي التسمية التي نفاها أنصاره ــ وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، انتقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ترودو؛ لأنه سمح باحتجاجات انفصالية للسيخ في كندا.

بدوره، أخبر ترودو، مودي، أن المظاهرات السلمية مسموح بها في كندا الديمقراطية، ووجه رئيس الوزراء كلمات قاسية للحكومة الهندية.

وقال ترودو: 'إن أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، وهو يتعارض مع القواعد الأساسية التي تتصرف بها المجتمعات الحرة والمفتوحة والديمقراطية'.

وأضاف 'كما تتوقعون، كنا نعمل بشكل وثيق وننسق مع حلفائنا بشأن هذه المسألة الخطيرة للغاية'.

ودعا ترودو، الهند، إلى المشاركة في التحقيق “للوصول إلى جوهر هذا الأمر”.

وكانت العلاقات مع الهند متوترة بالفعل، إلى درجة أن الحكومة الكندية أجلت- قبل أسبوعين- مهمة تجارية إلى الهند، كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر.