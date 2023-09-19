أزمة وعقوبة وإنذارات تحرم الأهلي من ثلاثي مهم في مواجهة المصري.. اليوم

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة في خط هجوم الفريق، قبل افتتاح مبارياته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، اليوم، بمواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي على استاد الجيش في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من المسابقة.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم، 3 عناصر مهمة في خط هجومه، حيث سيفقد الفريق الأحمر لمجهودات محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات، بسبب شكاوى تتعلق بأحداث في مباراة القمة بالدور الأول من الدوري الموسم المنقضي.

كما تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الفريق، بداعي الإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء في نهاية الموسم الماضي، إذ تلقى بطاقة صفراء ثالثة في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري، حينما كان يلعب مع فريق سيراميكا كليوباترا.

كما يغيب عن الأهلي أيضا لاعبه حسين الشحات، بسبب الإيقاف لمدة مباراتين عقب مشادته مع اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز في نهاية دوري الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على الوافد الجديد للفريق الفرنسي أنتوني موديست، لقيادة خط هجوم الأهلي لأول مرة، في مباراة اليوم، مع زميله الجنوب إفريقي بيرسي تاو.