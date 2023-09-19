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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة رسمية من بايدن لرئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن

السوداني يلتقي وزير
السوداني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

ذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لزيارة العاصمة واشنطن.

ووفقا لشبكة "دجلة" العراقية، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن "السوداني، التقى في نيويورك، صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والصعد".

وتابع: "ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يُحدد لاحقاً"، مشدداً على "أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

وأشار إلى "عدد من المحطّات المهمة للتعاون الثنائي، والزيارة الناجحة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن، والتباحث بخصوص العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب". لا

وأعرب السوداني، "رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات؛ مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة"، مرحباً بـ"إسهام الشركات الأمريكية في الفرص الاستثمارية بالعراق".

وجدد "التشديد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق".

ومن جانبه، أشار الوزير بلينكن إلى "تقدير الإدارة الأمريكية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سيبل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار".

وأكد بلينكن، "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى"، مجدداً "دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره".

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