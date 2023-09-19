بعد نهاية خدمته.. الجالية المصرية في شيكاجو تودع السفير سامح أبوالعينين

استضاف المهندس كميل حليم، رئيس الجالية المصرية في الينوي، أمس، مأدبة عشاء، تكريمًا للسفير الدكتور سامح أبوالعينين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة خدمته كقنصل عام لمصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي.

حضر الحفل الكبير -بمتحف كميل للتحف والفنون والتراث - العمدة المصرية الأمريكية لمقاطعة بولنبروك، ورؤساء وأركان الجمعيات والكيانات المصرية الأمريكية في وسط الغرب الأمريكي، وعدد كبير من شخصيات الجالية المصرية المتميزة في شيكاجو من كبار رجال الأعمال والبنوك والمهندسين والأطباء والاستشاريين وأساتذة الجامعات، فضلًا عن كهنة وآباء الكنائس القبطية في وسط الغرب الأمريكي، ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف في شيكاجو.

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