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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق شهي.. طريقة عمل طاجن كباب في الفرن زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الكباب
طريقة عمل طاجن الكباب في الفرن

طاجن الكباب ،من الأكلات الشهيرة التي تدخل اللحمة في تكوينها، وصفات متعددة،حيث يمل الكثير من  الطرق التقليدية اللحمة وخاصة الأطفال لذلك نبحث عن طرق مختلفة وتكون شهية بالقيمة الغذائية لها وفما يلي خطوات تحضير طاجن الكباب في الفرن.

 

مقادير تحضير طاجن الكباب في الفرن

‏-  1 كيلو لحم كفتة 
‏-  1 كوب ماء
‏-  4 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
‏-  1 بصل مقطع شرائح
‏-  2 معلقة كبيرة معجون طماطم
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  1 معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة تحضير طاجن الكباب في الفرن

ضعي حبات الطماطم المفرومة بطبق الفرن البايركس، ووزعيها بالتساوي في قاع الطبق.
أضيفي شرائح البصل فوق الطماطم.
أضيفي أصابع الكباب فوق الخضار.
اخلطي الماء مع معجون الطماطم جيداً، وصبي المزيج فوق المكونات.
بهري بالملح والفلفل الأسود.
أدخلي الصينية للفرن مدة تتراوح ما بين 25 – 30 دقيقة حتى التأكد من تمام النضوج.
قدمي الكباب ساخناً.

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