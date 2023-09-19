رعاية المسنين بالتضامن: "العمر الذهبي" امتداد لمبادرات أُطلقت العام الماضي

قال محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي المنوطة بتقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات لكبار السن، مشيرا إلى أن مبادرة العمر الذهبي هي امتداد لمبادرات أطلقت العام الماضي، حيث أن تلك المبادرة استهدفت جميع محافظات مصر والمسنين داخل دور الرعاية.

وأضاف محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه من المخطط هذا العام للمبادرة أربعة مراحل، تم تنفيذ منهم مرحلتين، الأولي: نفذت بدمياط بمشاركة أربعة محافظات، وهم بور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط، والمرحلة الثانية كانت بالدقهلية وتم مشاركة أربعة محافظات، وهم: الشرقية والقليوبية والغربية والدقهلية.

وتابع محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هدف المبادرة هي عملية الدمج المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة تبلغ أن المجتمع المصري متعاون ومتضامن معه، ويحدث هناك تفاعل بينه وبين أقرانه بالمحافظات الأخري، حيث أن تلك المبادرة جاءت لدعم الفئات الأولي بالرعاية وتقديم الإحتياجات والمساندة، بمشاركة المجتمع المدني.