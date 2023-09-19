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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

دخله من الشباك..رجل
دخله من الشباك..رجل يفأجا بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطا

فوجىء رجل بريطاني بثعبان ضخم يبلغ طوله 11 قدما يحاول غرس أحد أنيابه في ذراعه الأيسر من الخلف والناب الآخر في قميصه بعد أن تسلل إلى غرفته عبر “الشباك”. 

وقال روب بيرن، إن الوضع كان من الممكن أن يكون "أسوأ بكثير" إذا لم يتفاعل بسرعة مع الموقف ويحاول طرد الثعبان بعيدا إلى الحديقة مرة أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء. 

وأضاف الرجل المقيم في بيشوبستوك بمقاطعة هامبشاير، جنوب إنجلترا أن أنياب الثعبان الذكر جرحت ذراعيه وأنه لولا تعامله السريع معه لم يتوقف الأمر عند مجرد الإصابة بجروح طفيفة. 

ثعبان ضخم 

وتابع: "هذا النوع من الثعابين لا يوجد في البلد، لذا إما أن يكون ملك شخص ما غير مسؤول وتركه، أو أنه هرب بسبب الإجراءات غير الكافية لمنعه من الهروب".

وألقت السلطات المسؤولة القبض على الثعبان ثم أودعته في مركز رعاية الزواحف في تونبريدج في مقاطعة كينت، حيث لم يتقدم المالك بعد للمطالبة به.

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ولفت جيم جرين، من خدمة الإطفاء والإنقاذ في هامبشاير وجزيرة وايت، إلى أن لديهم عددا من التقارير عن هروب الثعابين خلال فصل الصيفن مشيرا: “ربما يكون هذا بسبب عدم قدرة المالكين على دفع ثمن الكهرباء اللازمة لتدفئة عبواتهم”. 

وفي سياق متصل، بينت مديرة المؤسسة الخيرية، كريس نيومان، أنه "من غير المعتاد للغاية" رؤية ثعبان يبلغ طوله 11 قدما، حيث أن معظم ما يرأى يتراوح حجمه بين 4 و5 أقدام، مختتمة: "الناس بحاجة إلى التفكير حقا قبل شراء الثعبان لأنهم فناني هروب".

التعامل مع الثعبان 
التعامل مع الثعبان 
روب بيرن

 

 

 

ثعبان ثعبان ضخم بريطاني الشباك أنياب هامبشاير انجلترا

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