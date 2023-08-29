لن تصدق طوله.. ثعبان عملاق يثير الرعب فوق منزل في أستراليا

تحت عنوان “أشياء عادية في أستراليا”، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة لـ ثعبان بطول ضخم يزحف فوق سطح منزل في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، فقد وثقت العائلة الأسترالية مقطع فيديو لـ"ثعبان السجاد" وهو يزحف فوق منزلها للهروب والاختباء وسط الأشجار.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد أظهر مقطع الفيديو أن الثعبان العملاق يتجاوز طوله 5 أمتار، ما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.

مشاهدات كبيرة

وقد حصد مقطع الفيديو عبر منصة “تيك توك” وحدها أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وكانت من بين التعليقات على الفيديو: "ثعبان السجاد؟ سيدتي هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا في الولايات المتحدة".