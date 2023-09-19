عبدالله جمعة يشارك في مران الزمالك

شهدت تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وكان عبدالله جمعة يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .