عمر جابر يتعافى من البرد ويشارك بمران الزمالك

تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال32 للكونفدرالية الأفريقية.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى كافة فقرات المران بعد التأكد من سلامته.

وخرج عمر جابر من قائمة الزمالك للمباراة الأخيرة أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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