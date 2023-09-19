مصرع شخص سقط من أعلى عقار بميت عقبة

لقي شخص مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة ميت عقبة التابعة لحى العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.