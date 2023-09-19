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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 745 سيارة بوزن 1490 عبر ميناء بورتوفيق

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 467 شاحنة و 798 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 شطن بضائع ، 77 شاحنة و 761 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 390 شاحنة  و 37 سيارة . 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 745 سيارة بوزن 1490 طن قادمة من جدة .


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها .

الأحمر الإعلامي البحر الأحمر اكسبريس

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