مازن الغرباوي يعلن إيطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالمركز الثقافي الإيطالي.

جاء ذلك بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل، والفنانة الدكتورة سميرة محسن، حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

وقال المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني: “أعبر عن سعادتي وفخري باختيار ايطاليا دولة ضيف شرف المهرجان، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي ودكتورتنا العظيمة سميرة محسن، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض ببداية المؤتمر عروض إيطاليا التي شاركت خلال الدورات السابقة، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة وحصلت علي العديد من الجوائز، كان آخرها الدورة الماضية”.

وأوضح أن “فكرة اختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا، هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر، ونحن فخورون بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين”.

من جانبه، قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال كلمته: “في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لوزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيڤين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي”.

وأضاف: “دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين”.

وتابع: “وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها: عرض صراع الأرض المقدسة فى الدورة الأولى، وعرض المزرعة فى الدورة الثانية، وعرض وهم فى الدورة الرابعة، وعرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، وعرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الإيطالي”.

واستطرد: “وسنحتفي بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال استضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبرى، كما سيتم عمل ندوة للاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه، وستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات”.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.