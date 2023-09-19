عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 178من قروض مشروعات شباب الخريجين

صدى البلد

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 178من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر اغسطس 2023 وذلك بإجمالى 1 مليون جنيه  موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .


وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 32 شاب وفتاه ( 10 من الذكور -22 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 118.7 مليون جنيه استفاد منها 13134شاب وفتاة ( 6241ذكور - 6893 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .


وأكد المحافظ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

احتياجات السوق المش الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة جهاز شباب الخريجين وحدة محلية مشروعات محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ابن وزير صحة سابق.. مفاجأة صادمة في اختطاف طبيب أكتوبر

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين المركزي

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة : إطلاق اسم محمود الجندي على قاعة مسرح قصر أبو المطامير

فرض رسوم اشتراك على جميع مستخدمي إكس

سعر الفستان وتكاليف الفرح ومفاجأة العروسة| تفاصيل مثيرة عن فرح طلخا الأسطوري | شاهد

في أول زيارة خارجية له منذ 12 عاما.. بشار الأسد وزوجته يزوران الصين

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ