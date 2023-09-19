ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حقيقه طرح عملة الـ 50 جنيها البلاستيكية حيث انتشرت صورة لعملة جديدة بلاستيكيه فئة الـ 50 جنيها وعليها رسمة فرعونية للملك توت عنخ آمون، تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وقالوا إن هذه العملة سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة.

وفى هذا الشأن كشف مصدر مصرفى حقيقة هذه العملة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال المصدر إنه لا توجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر.



وأشار إلى أن الصورة المنتشرة صورة مرسومة على الأيدي باستخدام الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو