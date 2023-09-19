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رئيس التحرير
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أخبار البلد

المركزي لبحوث الحشائش ينفذ برنامجا تدريبيا عن حماية المحاصيل الشتوية

صدى البلد

نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش عدد 22 محاضرة تحت عنوان المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية وذلك في 22 محافظة منها 13  محافظة في الوجه البحري (الغربية - بورسعيد - السويس - الشرقية - الإسماعيلية - الإسكندرية - النوبارية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط -الدقهلية - المنوفية - القليوبية ) و 9 محافظات بالوجه القبلي (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان )، ياتى ذلك استعدادا للموسم الشتوي الجديد وبالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

 

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بالنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الإرشادات الخاصة بها وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.  


يهدف هذا البرنامج لتوعية مهندسو الإرشاد والمكافحة والمزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية في مجال الحشائش والذى ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش.
وأشار الأستاذ الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي شمل على موضوعات عده من أهمها: - 


- أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل الشتوية (القمح – الشعير – الفول البلدي – البصل – بنجر السكر – البطاطس – الطماطم – البسلة – الباذنجان – الكرنب) والخسائر التي تحدثها لهذه المحاصيل.
- الحشائش وكيفية تقسيمها وطرق مكافحتها.
- أخطر الحشائش في الزراعات الشتوية مثل الزمير والصامة في محصول القمح والهالوك في الفول البلدي والحامول في البرسيم وكيفية مكافحتها.


- التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش والموصي بها من قبل لجنة المبيدات الآفات الزراعية والخاصة بالمحاصيل الشتوية.


وأضاف عمران أنه قد حاضر فى البرنامج التدريبي نخبة متميزة من الباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

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المركزي لبحوث الحشائش ينفذ برنامجا تدريبيا عن حماية المحاصيل الشتوية

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