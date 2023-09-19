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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للقاء كبار المسؤولين .. وزير الدفاع الروسي يزور طهران

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيزور طهران ،اليوم الثلاثاء، مضيفة أنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين.

ومنذ فرض العقوبات الغربية على روسيا بعد شنها الحرب على أوكرانيا عام 2022، عمّقت طهران وموسكو علاقاتهما الثنائية، لا سيما في المجال العسكري، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وفي الشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع طائرات بدون طيار لموسكو.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها قالت في الماضي إنها أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. 

ونفت موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

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