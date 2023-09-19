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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"بلاش نفاق".. قصة أول درس لمحمد عبد الوهاب من أمير الشعراء

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

تجهم وجه أمير الشعراء أحمد شوقي من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بعدما وعده بتقديم لحن لكلمات أغنيته الجديدة يعجبه على حد قوله، وهو ما جعل شوقي يطلب من عبد الوهاب عدم النفاق.


يقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في حوار نادر له: «في أول دعوة لي للعشاء في مطعم الكورسال من أحمد شوقي وبعد أن تناولت أفخر عشاء في حياتي مادة ومعنى، كنت قد أردت رضاؤه عندما نظم لي اغنية "في الليل لما خلى"، وكنت أعرف أنه يحب من الغناء اللون القديم الذي اشتهر بأدائه عبد الحامولي وعبد الحي حلمي ومن يليهما من كبار مطربي الاجيال الماضية، فقلت له" أنا هعمل للأغنية لحن يعجبك ويتفق مع اللون اللي تحب تسمعه».

غضب أحمد شوقي من محمد عبد الوهاب

ويضيف: «وفوجئت بتجهم وجه شوقي وسألني" يعني ايه اللحن اللي يعجبني؟"، فقلت "يعني تلحين قديم زي المغنى بتاع عبد الحي حلمي"، وهنا نظر لي شوقي وقال: "اسمع يابني، الفنان الأصيل ميخلقش حاجة على ذوق غيره، إنما يستلهم ذوقه وإحساسه وحده، وأنصحك بالابتعاد عن هذه الطريقة لأني اعتبرها نفاق وتمل لرغبات الناس، خلي فنك ينبع من ذات نفسك، لأن ده يخليك تعتز بما تخلقه من ألحان، وأنا شخصيًا أصبحت اعيش في بيئة غير البيئة التي تعيش فيها أنت، وربما يكون ذوقي غير متفق مع ذوقك، ولكن إذا حاولت أن تسمعني لحنا تعتز به وتحبه، فسيكون ذلك افضل لي، لأن حينها سأسمع فنًا غير زائف أو مصطنع».

أثمن درس من أحمد شوقي لمحمد عبد الوهاب

وتابع عبد الوهاب: «وكان هذا الدرس أثمن لدي من كل ما تعلمته ومن كل ما قد اتعلمه، لأنه علمني أن أقتنص الشعور بلذة الحياة من كل ما أخلقه من ألحان، حتى أولادي، لقد جعلتني هذه الفلسفة العميقة أكثر إحساسًا بهم وبجمال فكرة الله في خلقهم، فاحيانًا يرى الأب قطعة من نفسه تمشي على الأرض مثلما يمشي، أو تضحك مثلما يضحك، أو تومئ مثلما يفعل، وربما يكون الأبناء نسخًا طبق الأصل من آبائهم، ولكن لن يشعر منهم بجمال الخلق أو لذته، إلا من يعتز بنفسه وبما ينبع منا مثل شوقي، أو مثلي أنا بعد أن تعلمت ذلك الدرس من شوقي».

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