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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاون المباحث شافه بهذا الشكل .. حكم رادع ضد شاب بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات، لإحرازه الحشيش وتغريمه 200 الف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

الحشيش المخدر

 

وكشف أمر إحالة المتهم، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/٧ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (كثر ) دون مسوع من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 
 

وكشف أمر الإحالة، أنه حال مرور، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم عبد الله.ب، بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض (كثر) أحرز الجوهر المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني فقام بضبطه . 
 

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.

 

و شهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالتحقيقات أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٨ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض (كتر) وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانونی .

 

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطع المضبوطة كلاً منهن لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ١٣.١٠ جراماً، وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة إستناداً لبطلان الإستيقاف لإنتقاء مببرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وإنقطاع صلة المتهم بالمضبوطات واختلاف الأحراز وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.

 

وحملت قضية النيابة العامة رقم ٥٨٦٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

و طبقا لنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على ( تكون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا إتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصباح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك

الحشيش مدينة نصر المستشار حسن فريد مخدر الحشيش مخدرات

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