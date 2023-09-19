التوتر بـ ناجورنو كاراباخ.. روسيا: لن نترك الدول الصديقة في ورطة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، على التوتر في إقليم ناجورنو كاراباخ الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نحن، كما سبق أن قلنا، على اتصال مع جميع الأطراف، والمهمة بطبيعة الحال ليست مجرد الحث، بل بالمعنى العملي على القيام بذلك من أجل منع إراقة الدماء وإقناع الأطراف بضرورة الامتثال، مع كل الاتفاقيات القانونية والتشريعية التي تشكل خطة حقيقية، وخريطة طريق حقيقية للسلام".

وأضافت زاخاروفا "أعتقد أن هذا مثال آخر لجميع أولئك الذين ما زالوا يشككون في أنه إذا ظهرت الولايات المتحدة، خاصة بنية جلب الديمقراطية لشخص ما أو تعزيز الحرية في أي منطقة، فلا بد من توقع المشاكل"، بحسب تصريحاتها لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت أنه لم يكن هناك حتى الآن صراع واحد تمكنت واشنطن من حله أو على الأقل التقليل منه، وهذه هي نفس الحالة كل ما هو ضروري لتحقيق السلام في هذه المنطقة تم من خلال وساطة روسيا لكن يبدو أن هذا هو بالضبط ما يطارد كل أولئك الذين لم يفكروا قط في السلام في المنطقة.

وأضافت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية تنفذ التزاماتها بضمير حي منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن موسكو لن تترك الدول الصديقة في ورطة أبدًا.

وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التصعيد الحاد للوضع في ناجورنو كاراباخ.