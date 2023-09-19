واشنطن السبب.. بيان عاجل من روسيا بشأن التهديدات الأمنية شبه الجزيرة الكورية

قال المتحدث باسم السفارة الروسية لدي كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن التهديدات التي يتعرض لها أمن شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الجزء الجنوبي منها، تنبع من النشاط العسكري المحموم للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية: "نود أن نذكّر الجانب الكوري بأن التهديد الحقيقي للأمن في شبه الجزيرة الكورية، وكوريا الجنوبية على وجه الخصوص، ينبع من النشاط العسكري المحموم وغير المتناسب الذي تقوم به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شبه الجزيرة"، لافتا إلى أنهم يهدفون إلى احتواء كوريا الشمالية بالقوة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى السفير الروسي لدي سيول أندريه كوليك مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانج هو جين.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي عن قلقه بشأن التعاون العسكري المحتمل بين روسيا وكوريا الشمالية، والذي قد يهدد بلاده، داعيا روسيا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبها، أكدت السفارة الروسية أن روسيا ملتزمة دائمًا بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ "تطوير العلاقات متبادلة المنفعة مع جارتنا الطيبة وشريكنا القديم كوريا الشمالية".

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 سبتمبر.

وفي اليوم التالي، أجرى الزعيمان محادثات في ميناء فوستوشني الفضائي، بشكل فردي ومع وفديهما، حيث قال الرئيس الروسي بعد المحادثات إن موسكو تلتزم بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، لكن البلدين لديهما آفاق للتعاون الفني العسكري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في 15 سبتمبر، إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات، بما في ذلك التعاون الفني العسكري، بعد محادثات بوتين وكيم.