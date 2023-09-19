الأحرار الاشتراكيين: تأييد السيسي واجب وطني في ظل الظروف الحالية

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب وطني وخاصة في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه لدي السيسي مميزات غير موجود لدي أي حد آخر.



وأضاف طارق درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد، والوطن كان في صورة أشلاء، والرئيس السيسي استطاع مواجهة الحرب التي تريد إسقاطها.



وتابع طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن السيسي حدث القوات المسلحة بكل ما يلزم وبأحدث المعدات والشرطة المصرية أيضا واستطاع إعادة الأمن لمكانته والدولة المصرية، مستدركا أن الرئيس استطاع رسم الخريطة الاقتصادية من جديد بمنتهى الحكمة.