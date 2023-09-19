عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إعصار دانيال.. مخاوف أممية من انهيار سدين في ليبيا

إعصار ليبيا
إعصار ليبيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"،  تقريرا عن تواجد مخاوف لدى الأمم المتحدة من انهيار سدين في ليبيا بسبب الإعصار وهما  سدي وادي جازة ووادي القطارة.

 

تنفيذا لتوجيات الرئيس.. مصر تشارك في عمليات البحث عن مصابي إعصار ليبيا

ليبيا تطالب الصحفيين مغادرة درنة المنكوبة فورا.. اعرف السبب

 

أوضح التقرير أن الأمم المتحدة أصدرت تقرير حذرت فيه من كوارث جديدة محتملة في ليبيا وعي انهيار سدود أخرى بعد انهيار سدي درنة.

 

وتابع التقرير أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن مخاوفه من انهيار سدي وادي القطارة ووادي جازة بالقرب من مدنيتي درنة وبنغازي شرق ليبيا نظرا لتحملهما كميات هائلة من الضغط جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.

 

وأكمل التقرير أن  السلطات الليبية أكدت أن كلا السدين في حالة جيدة ويعملان على نحو طبيعي.

 

وتابع التقرير أن السلطات الليبية القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة تصل إلى 135 مليون متر مكعب، وأشارت إلى أن كمية المياه المحجوزة داخل هذا السد بلغت 5 ملايين متر مكعب.

انهيار ليبيا سدين اعصار ليبيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

إخلاء مبنى شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مريبة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

طرد باهر المحمدي في مباراة الأهلي والمصري

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ