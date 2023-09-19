بعد إعصار دانيال.. مخاوف أممية من انهيار سدين في ليبيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن تواجد مخاوف لدى الأمم المتحدة من انهيار سدين في ليبيا بسبب الإعصار وهما سدي وادي جازة ووادي القطارة.

أوضح التقرير أن الأمم المتحدة أصدرت تقرير حذرت فيه من كوارث جديدة محتملة في ليبيا وعي انهيار سدود أخرى بعد انهيار سدي درنة.

وتابع التقرير أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن مخاوفه من انهيار سدي وادي القطارة ووادي جازة بالقرب من مدنيتي درنة وبنغازي شرق ليبيا نظرا لتحملهما كميات هائلة من الضغط جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.

وأكمل التقرير أن السلطات الليبية أكدت أن كلا السدين في حالة جيدة ويعملان على نحو طبيعي.

وتابع التقرير أن السلطات الليبية القدرة الاستيعابية لسد وادي القطارة تصل إلى 135 مليون متر مكعب، وأشارت إلى أن كمية المياه المحجوزة داخل هذا السد بلغت 5 ملايين متر مكعب.