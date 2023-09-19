تنفيذا لتوجيات الرئيس.. مصر تشارك في عمليات البحث عن مصابي إعصار ليبيا

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن مشاركة مصر في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث في المناطق المتضررة بسبب الإعصار في ليبيا.

وأوضح التقرير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تشارك فرق الإنقاذ المصرية في عمليات البحث وانتشال الجثامين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا .

وتابع التقرير أن القوات المسلحة أنشات معسكر الإغاثة المصري في المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف على المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ".

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

يأتي ذلك في إنطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن.