عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنفيذا لتوجيات الرئيس.. مصر تشارك في عمليات البحث عن مصابي إعصار ليبيا

صدى البلد

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن مشاركة مصر في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث في المناطق المتضررة بسبب الإعصار في ليبيا.

 

ليبيا تطالب الصحفيين مغادرة درنة المنكوبة فورا.. اعرف السبب

مصر تشارك في عمليات انتشال الجثث وتقدم الدعم للمناطق المتضررة في ليبيا

وأوضح التقرير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تشارك فرق الإنقاذ المصرية في عمليات البحث وانتشال الجثامين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار في ليبيا .

 

 وتابع التقرير أن القوات المسلحة أنشات معسكر الإغاثة المصري في المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف على المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ".

 

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

 

يأتي ذلك في إنطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن.

مصر ليبيا القوات المسلحة السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

طرد باهر المحمدي في مباراة الأهلي والمصري

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عاجلة عن المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ