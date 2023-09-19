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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تطالب الصحفيين مغادرة درنة المنكوبة فورا.. اعرف السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت السلطات الليبية تعليمات من اجل مغادرة الصحفيين مدينة درنة المنكوبة، لما يشكل تواجدههم بالمنطقة عبئا كبيرا لفرق الاغاثة، وجاء هذا على لسان وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات اليوم الثلاثاء موضحا إن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحافيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات بحسب صحيفة الجزار الآن، إن المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية، مضيفا أن عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكا لهم، وقد نقلت وسائل إعلام مختلفة اليوم إن السلطات الليبية طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة.

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